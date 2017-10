Battisti:Renzi, fare di tutto per estradizione

ROMA, 9 OTT - "Ho fatto passare qualche giorno prima di tornare sull'argomento. Ma più ci penso, più mi convinco che la vicenda Cesare Battisti abbia bisogno di massima visibilità e attenzione da parte dell'opinione pubblica italiana. Troppo spesso un racconto sbagliato degli anni di piombo ha costruito narrazioni assurde, in Italia e all'estero. Tanti cattivi maestri, specie di una certa sinistra, hanno aiutato a creare dei miti. Cesare Battisti non è un eroe romantico, né un rifugiato politico: è un killer atroce e spietato. E il modo con il quale qualche giorno fa brindava con una birra con sguardo ironico e provocatore è insopportabile". Così Matteo Renzi su fb sostenendo che "dobbiamo fare il massimo sforzo possibile in questi giorni, sotto la presidenza Temer, per farcelo restituire e assicurarlo alle patrie galere. E penso che chi ha firmato in passato appelli discutibili - non solo sulla vicenda Battisti - dovrebbe essere in prima linea per chiedere che ciò avvenga immediatamente".