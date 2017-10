Geoparco: operai su tetto duomo Sassari

SASSARI, 9 OTT - Un gruppo di cinque lavoratori del Parco geominerario della Sardegna è salito sul tetto del Duomo di Sassari per protestare contro il mancato ricollocamento al lavoro dei 520 dipendenti. Gli operai denunciano di non lavorare dall'1 gennaio e aspettano che la Regione mantenga l'impegno con cui aveva promesso il loro ricollocamento. Resteranno sul tetto della cattedrale ad oltranza, annunciano, e saranno raggiunti da altri colleghi. La zona è presidiata dalla Polizia municipale. I lavoratori del Parco Geominerario, provenienti dal bacino ex Ati-Ifras, sollecitano risposte sul futuro occupazionale e un'accelerazione delle procedure per il ricollocamento, previsto dagli accordi sottoscritti ad inizio anno. Una vertenza seguita passo passo anche dai sindacati. Dopo la scelta di Giunta e Consiglio regionale di avviare il bando per la gestione del Geoparco, chiudendo l'era dell'affidamento ad Ati Ifras, attualmente i lavoratori si trovano in Naspi, la nuova disoccupazione Inps.