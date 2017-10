Cinema: morto l'attore francese Jean Rochefort

PARIGI, 9 OTT - L'attore francese Jean Rochefort è morto all'età di 87 anni. Protagonista al cinema di tanti film celebri, apprezzato da Bertrand Tavernier, Claude Chabrol, Patrice Leconte tra gli altri, era nato a Parigi il 29 aprile 1930. Tra le pellicole più note L'orologiaio di Saint-Paul (1974) con Philippe Noiret e Che la festa cominci... (1976), che gli valse un premio Cesar. Ottenne un grande successo con la commedia Certi piccolissimi peccati. Nel '78 il secondo massimo riconoscimento per il cinema francese per L'uomo del fiume nel 1978. In Italia è con Il marito della parrucchiera di Leconte, accanto a Anna Galiena, nel 1990, che ottenne grande popolarità. Considerato come uno degli ultimi grandi attori francesi, recitò per l'ultima volta in Floride, di Philippe Le Guay, nel 2015. "Risparmierò il pubblico, non voglio fare film dell'orrore", disse intervistato da Radio Europe 1, aggiungendo: "Se devo avere il ruolo di un vecchietto in un angolo che agita le mani vicino al caminetto, meglio fermarsi...".