Mo: piano Israele per 3mila case in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 OTT - Israele si appresta a dare il via alla costruzione di oltre 3.000 case in Cisgiordania: non solo negli insediamenti ebraici maggiori, ma anche in quelli più isolati e in quello all'interno di Hebron. Lo dice la Radio militare che cita una prossima riunione del Comitato di programmazione civile. La decisione, secondo Ynet, avrebbe l'avallo di principio dell'amministrazione Usa in base ad un accordo che scadenza gli annunci di nuove case ogni 3/4 mesi e non più ogni poche settimane.