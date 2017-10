Furti in villa, sgominata banda albanesi

TORINO, 9 OTT - In tre mesi hanno messo a segno 36 furti in villa, tra le province di Asti, Cuneo e Torino, di notte, mentre i proprietari dormivano. I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dalla procura, hanno sgominato una banda di albanesi. Cinque gli arresti eseguiti per il furto di orologi, gioielli e fedi nuziali, ma anche di posate in argento, macchinette per cialde di caffè e delle auto parcheggiate in garage. Refurtiva recuperata e restituita ai proprietari. I malviventi praticavano un foro sui serramenti delle finestre utilizzando il succhiello, un attrezzo da falegname. Una volta all'interno delle ville, facevano razzia di tutto quello che trovavano, senza esitare a minacciare di morte i proprietari che venivano svegliati dai rumori. In un'occasione i banditi hanno minacciato la figlia minorenne dei proprietari.