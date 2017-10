Morte in rogo camper: altri due arresti in Bosnia

ROMA, 9 OTT - Arrestati in Bosnia altri due presunti autori del rogo del camper avvenuto a maggio nel quartiere Centocelle a Roma in cui morirono tre sorelle di 4, 8 e 20 anni. Si tratta di Renato e Jonson Seferovic, fermati dalla polizia bosniaca a Bosanka Gradiska in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dall'Autorità Giudiziaria di Roma. Nei giorni scorsi erano stati arrestati a Torino i fratelli Serif e Andrea. I due arrestati sono stati individuati in seguito alle indagini della Squadra Mobile di Roma che, in stretta collaborazione con il Servizio cooperazione internazionale di polizia, ha seguito le loro tracce fino in Bosnia. Il provvedimento restrittivo è stato adottato anche ai fini dell'estradizione e la posizione dei due fermati è ora al vaglio delle autorità bosniache.