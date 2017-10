Ilva:Genova Cornigliano,corteo apre con'pacta servanda sunt'

E' iniziato alle 8,30 il corteo dei lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano. Il corteo è aperto dallo striscione 'Pacta servanda sunt' che ricorda l'accordo di programma 'violato' dal nuovo proprietario del gruppo Ilva, la cordata AmInvestCo formata dal leader mondiale della siderurgia Arcelor Mittal e dall'italiana Marcegaglia. Con i lavoratori in corteo anche tre mezzi pesanti sui quali sono stati issati striscioni di protesta. Dietro ai mezzi alcune centinaia di lavoratori. Il corteo da Cornigliano arriverà in centro a Genova per un presidio sotto la prefettura.