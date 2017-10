In salvo escursionisti sui Sibillini

ASCOLI PICENO, 9 OTT - Cinque escursionisti della provincia di Ancona, dispersi sul Monte Vettore nela zona di Montegallo (Ascoli Piceno), sono stati tratti in salvo dai Soccorso Alpino e dai Vigili del fuoco di Ascoli Piceno e di Amandola. L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri. I cinque, sorpresi dal calar del buio, hanno comunque segnalato la loro posizione attraverso WhatsApp. Sono stati raggiunti dai soccorritori nella notte. Intorno alle 5 di stamane un primo gruppo di tre persone è stato trasportato a valle dove che era stato allestito un punto avanzato con carabinieri e personale sanitario del 118. Per gli altri due, che si trovavano circa 300 metri a monte dei primi, in una zona scoscesa, è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco. Stanno tutti bene.