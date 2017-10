Mo: israeliane e palestinesi marciano per la pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 OTT - Alcune migliaia di donne israeliane e palestinesi hanno dato vita oggi ad una manifestazione per la pace nella zona compresa fra la oasi di Gerico (Cisgiordania) e la citta' di Gerusalemme dove hanno poi eretto una 'Tenda della pace' che nei prossimi giorni ospitera' dibattiti e tavole rotonde. L'iniziativa e' giunta da una organizzazione denominata 'Donne fanno la pace' che ha iniziato il mese scorso una marcia a tappe verso Gerusalemme partendo da Sderot (la citta' del Neghev colpita a ripetizione in passato da razzi palestinesi lanciati dalla vicina Gaza) per passare poi dagli insediamenti beduini del Neghev, e raggiungere quindi anche citta' della Galilea, come Nazareth e Tiberiade. Una manifestazione si è svolta anche in un insediamento ebraico della Cisgiordania, Gush Etzion. Per questa ragione ieri associazioni palestinesi hanno invocato un boicottaggio della manifestazione. Ma, secondo le organizzatrici, oggi a Gerico si e' egualmente avuta una spiccata presenza di attiviste palestinesi.