Ventura, sono sereno e miglioreremo

ROMA, 8 OTT - "Sono assolutamente sereno. Ho visto lavorare bene i ragazzi fino a oggi e mi rispetto passi in avanti rispetto alla Macedonia. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Con l'Albania sarà una sfida interessante anche se siamo qualificati: dobbiamo vincere per avere più chance per essere teste di serie nei playoff". Alla vigilia del match di Scutari, Gian Piero Ventura sprona i suoi e si mostra ottimista. "Potevamo fare qualcosa di più in certi frangenti, ma alla fine non possiamo lamentarci", aggiunge il ct azzurro.