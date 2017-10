Mondiali: Polonia qualificata

ROMA, 8 OTT - La Polonia si qualifica per i Mondiali di Russia 2018. I biancorossi del ct Adam Nawalka hanno ottenuto la certezza di vincere il girone E delle qualificazioni grazie al successo di oggi per 4-2 sul Montenegro. Queste le reti: nel pt 6' Maczynski, 16' Grosicki; nel st 33' Mugosa, 38' Tomasevic, 40' Lewandowski, 42' autorete di Stojkovic. La Polonia non partecipa ai Mondiali dal 2006. Al secondo posto del girone si piazza la Danimarca, che ha pareggiato 1-1 con la Romania (Eriksen al 15' st su rigore, Deac al 43' st) e ora deve attendere per capire il suo ruolo nei playoff.