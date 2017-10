Russia: incendio in mall fuori Mosca, 3mila evacuati

ROMA, 8 OTT - Un enorme incendio è esploso in un affollato mall, il Sindika market, alle porte di Mosca. Lo scrive il sito Russia Today precisando che almeno "tremila persone sono state evacuate", secondo i servizi di emergenza. I vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme, supportati dall'impiego di elicotteri. Un denso fumo nero si è sprigionato dal sito ed ha investito una vasta area residenziale a nordovest della capitale. Alcune auto, parcheggiate all'interno della struttura, sono esplose. Almeno una persona è stata ricoverata per intossicazione da fumo. Almeno 400 metri quadri della struttura sono crollati, hanno detto i servizi di emergenza, mentre l'intero parcheggio sotterraneo è invaso dalle fiamme. La struttura in stile moderno, al cui interno è presente un centro commerciale con 1.200 negozi, ma anche uffici, si estende su una superficie di circa 55mila metri quadrati.