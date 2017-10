Sospetto tetano, grave bimba a Torino

TORINO - Sospetto clinico di tetano all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Una bambina di sette anni, colpita da spasmi e convulsioni, è ricoverata in Rianimazione, sedata e in prognosi riservata. I sintomi, per i sanitari, sono compatibili con una infezione da tetano, ma la conferma arriverà soltanto nei prossimi giorni con l'esito degli esami. La bimba, confermano fonti sanitarie, è stata sottoposta alla profilassi contro il tetano, per cui non è risultata vaccinata. Un campione di sangue è già stato invitato all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, specializzato nella diagnosi e nella cura delle malattie infettive. I risultati sono attesi nei prossimi giorni. Il vaccino contro il tetano rientra tra i dieci antidoti classificati come obbligatori per la frequenza scolastica dal decreto Lorenzin. (ANSA).