Cacciatore gli spara per errore, morto

NOVARA, 8 OTT - Un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità è morto oggi pomeriggio colpito, probabilmente, da un cacciatore nelle campagne di Ghemme. I carabinieri sono intervenuti e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. La vittima era andata nei boschi per raccogliere castagne ed è stato colpito da una fucilata. A spararla un cacciatore che si è poi allontanato, forse senza accorgersi di nulla. Sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.