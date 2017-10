Panucci, vorrei battere la mia Italia

TIRANA, 8 OTT - ''Sono italiano, ma sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Albania: domani vorrei essere in campo con i miei ragazzi e fare risultato per toglierci una grande soddisfazione'': Christian Panucci domani sera a Scutari sfida l'Italia nell'ultima partita della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e non nasconde di voler fare lo 'sgambetto' alla nazionale di Ventura. ''Sono sicuro che faremo una buona partita - le parole dell'ex difensore - Avremo di fronte un'Italia molto arrabbiata perche' sta ricevendo molte critiche, ma noi vogliamo regalarci una grande gioia".