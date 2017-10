A Capri blitz Comitato via Krupp Libera

CAPRI (NAPOLI), 8 OTT - Blitz oggi a Capri del comitato via Krupp Libera davanti al cancello chiuso ormai da due anni. Insieme con i rappresentanti isolani, anche l'eurodeputato Andrea Cozzolino (Pd), giunto nell'isola azzurra per incontrare i componenti del gruppo di opposizione "Avanti Capri" ed i rappresentanti delle associazioni "Capri Excellence" e "Legambiente" che hanno srotolato dal ponticello che sovrasta la storica strada un lungo striscione. Il comitato sta anche raccogliendo le firme del referendum "Via Krupp Libera", "Via Krupp Pubblica". Al termine dell'azione, Cozzolino ha raccolto la documentazione con l'impegno di portarla nell'Europarlamento anche per conoscere come siano stati utilizzati i fondi europei che prevedevano anche la manutenzione dei costoni sovrastanti la storica strada. Via Krupp è diventata oggetto a Capri di una querelle tra l'Amministrazione comunale ed i consiglieri.