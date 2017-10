Usura e estorsione,denunciate 30 persone

FOGGIA, 8 OTT - I finanzieri del comando Provinciale di Foggia hanno concluso un'inchiesta, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, denunciando 30 persone accusate a vario titolo dei reati di usura, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione e di abusivismo bancario e finanziario. Le indagini hanno riguardato un presunto e vasto fenomeno cittadino che avrebbe coinvolto artigiani, imprenditori e numerose persone in gravi difficoltà economiche impossibilitate a rivolgersi ai normali canali creditizi. I finanzieri, su disposizione del gip del tribunale di Foggia, hanno inoltre eseguito il sequestro preventivo di 50 box, 14 appartamenti, di quote societarie di quattro imprese e di otto autovetture, per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.