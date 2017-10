F1: Giappone, Vettel si ritira per problemi tecnici

ROMA, 8 OTT - Disastro per Sebastian Vettel nel Gp del Giappone di Formula 1. Partito dalla seconda posizione, il tedesco ha avuto problemi meccanici che lo hanno costretto dopo pochi giri al rientro ai box e al ritiro, mentre stava perdendo posizioni su posizioni: "Box Sebastian, box. We retire the car", gli hanno comunicato via radio. Lewis Hamilton, partito dalla pole, è in testa alla corsa con una grande occasione per fare un passo avanti decisivo per la conquista del titolo Mondiale. Inseguono l'inglese le Red Bull Verstappen, Ricciardo. Risale la corrente Kimi Raikkonen, che si trova ora in settima posizione.