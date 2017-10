Donna uccisa a Napoli: sospettato nipote

NAPOLI, 8 OTT - Una donna di 61 anni, Rosa Vitagliano, è stata uccisa a coltellate e la sorella di 71 è stata ferita in un'abitazione del quartiere Ponticelli alla periferia di Napoli: fortemente sospettato di essere il responsabile dell'assassinio è un nipote della donna, rintracciato dai carabinieri che lo hanno bloccato sul tetto di un palazzo poco distante. Alla vista dei militari ha gettato l'arma ed è stato immobilizzato. Si tratta di un 39enne, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. E' stato portato in caserma; le indagini sono in corso. Rosa Vitagliano è stata colpita alla nuca e al torace; è morta mentre veniva portata in ospedale. La sorella è ricoverata nell'ospedale Villa Betania ma non è in pericolo di vita (è stata colpita alla nuca).