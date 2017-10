Roma: Di Francesco, Napoli altro esame

ROMA, 07 OTT - Quello contro il Napoli dopo la sosta "è uno dei tanti esami di maturità" che la Roma deve superare per puntare in alto. È questo il pensiero del tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, in vista dello scontro diretto in programma all'Olimpico alla ripresa del campionato. "È una partita molto delicata come lo era quella contro il Milan e come tante altre che dovremo affrontare - prosegue-. Secondo me per tutti, e soprattutto per la Roma, gli esami non finiscono mai". Di Francesco si sofferma poi sui tanti elementi in rosa non al meglio della condizione fisica: "Ci auguriamo di riportare Karsdorp e Schick a disposizione della squadra, lo valuteremo all'inizio della settimana. Se il ceco sarà tra i convocato col Napoli? Ce lo auguriamo ma a Roma a volte si ha troppa smania di recuperare nomi importanti".