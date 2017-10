Sudan: Egitto saluta revoca sanzioni Usa

IL CAIRO, 7 OTT - L'Egitto ha salutato la revoca delle ventennali sanzioni statunitensi al Sudan. In una dichiarazione rilanciata dall'agenzia Mena, il portavoce del ministero degli Affari esteri Ahmed Abu Zeid ha sostenuto che la decisione "contribuirà ad aumentare la stabilità e lo sviluppo in Sudan", dove la popolazione ha sofferto per le sanzioni Usa. Il portavoce ha aggiunto che la decisione è in linea con la solidarietà egiziana nei confronti di Khartum e gli sforzi che il Cairo ha sempre profuso, inclusi i frequenti appelli alla levata delle sanzioni e i contatti avuti con gli Usa a questo fine.