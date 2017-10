Napoli: Insigne,a Manchester con fiducia

ROMA, 7 OTT - "Non dobbiamo andare in campo con paura, anche se sappiamo che hanno grandi campioni, dobbiamo avere fiducia in noi stessi". E' Lorenzo Insigne a lanciare il guanto di sfida al Manchester City di Guardiola, l'appuntamento che sta in mezzo al trittico di fuoco del Napoli alla ripresa dopo la sosta. Il folletto di Frattamaggiore parla del club inglese, che il Napoli affronterà martedì 17, in un'intervista realizzata con l'Uefa prima degli impegni con la Nazionale azzurra e sottolinea quello che il Napoli dovrà fare a Manchester: "Se giochiamo da squadra come facciamo ultimamente - dice Insigne - possiamo mettere in difficoltà chiunque, abbiamo le qualità giuste".