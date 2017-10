Scossa 3.0 nel Pisano, nessun danno

PISA, 7 OTT - Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 13.36 di oggi dall'Ingv nel comune di Pomarance, nel Pisano, in Alta Valdicecina, a circa 8 chilometri di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione ma non ha causato danni. In molti però a Pomarance, Castelnuovo, Volterra e in altri centri abitati della zona hanno sentito la terra tremare e si sono riversati in strada. L'epicentro del sisma è stato individuato in località Bulera in prossimità di una faglia dove confluiscono terreni con caratteristiche diverse tra loro: uno è geotermico, l'altro no.