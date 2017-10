Sicilia: Boschi, Micari rappresenta unica novità

CATANIA, 7 OTT - "Se fossi siciliana voterei Micari. Rappresenta l'unica novità in questa campagna elettorale, l'unica novità che è in grado di portare i valori del cambiamento in questa regione". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi partecipando a Catania alla presentazione della lista del Pd per la provincia di Catania alle elezioni regionali insieme con il candidato alla presidenza della Regione Fabrizio Micari. "Come rappresentante delle istituzioni non posso che assicurare la collaborazione con chiunque nell'interesse dei siciliani però da esponente del partito democratico non posso che augurarmi che sia Fabrizio Micari ad essere scelto dai siciliani".