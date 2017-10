Morte cerebrale per ex Udc Mele, organi saranno donati

CAROVIGNO (BRINDISI) 7 OTT - È stata dichiarata la morte cerebrale, dopo il ricovero in ospedale per un malore, dell'ex deputato dell'Udc e sindaco di Carovigno (Brindisi), Cosimo Mele, 60 anni. Era stato ricoverato ieri sera prima all'ospedale di Ostuni, per una emorragia cerebrale. Poi è stato trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi. A quanto si apprende è stata avviata la procedura per la donazione degli organi. Mele aveva lasciato la politica nel 2015, dimettendosi dalla carica di primo cittadino. Era stato parlamentare per l'Unione di Centro ed era rimasto coinvolto in un festino a 'luci rosse' nell'estate del 2007, quando una escort con cui aveva trascorso la notte in un albergo di Roma, accusò un malore e fu portata in ospedale. Ne nacque un procedimento giudiziario conclusosi nel 2016 con l'assoluzione e la prescrizione di alcune contestazioni. In quella occasione Mele si dimise dal partito, ma non dalla Camera.