Roma, 17enne scompare dopo lite in discoteca, è grave

ROMA, 7 OTT - Ha riportato gravi lesioni al volto e un piccolo versamento ad un rene il 17enne trovato la notte scorsa a Roma dopo essere scomparso per ore dopo una lite davanti ad una discoteca all'Eur. Il ragazzo sarebbe arrivato in ospedale intorno alle due di notte, dopo essere stato ritrovato in un parcheggio da alcuni familiari in stato di incoscienza nei pressi della Nuvola di Fuksas, nel quartiere dell'Eur, con il volto tumefatto.