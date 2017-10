Bayern, Neuer tornerà in campo a marzo

ROMA, 7 OTT - Convalescenza più lunga del previsto per Manuel Neuer: il portiere del Bayern Monaco e della Germania, a settembre nuovamente operato al piede sinistro, non tornerà in campo prima di marzo, con un ritardo di due mesi rispetto ai tempi di recupero previsti inizialmente. A rivelarlo è stato lo stesso Neuer, parlando dal canale tv del club bavarese. Già reduce dalla frattura al metatarso del piede ad aprile, il numero 1 tedesco si è comunque mostrato ottimista sulla situazione. Per il nuovo tecnico Jupp Heynckes e tutto l'ambiente non è peraltro l'unica cattiva notizia del giorno: il nazionale spagnolo Thiago Alcantara, infatti, autore ieri del gol del 3-0 contro l'Albania, ha lasciato oggi il gruppo per una distorsione ad una caviglia. In attesa di valutare l'esatta durata dello stop, il centrocampista salterà intanto l'ultima gara del girone di qualificazione mondiale, lunedì in Israele.