Ex Rettore seminario ammette avere figli

ROMA, 7 OTT - Nuovo scandalo nella Chiesa: l'ex Rettore di un seminario pontificio ha ammesso di avere una relazione e due figli. Accade al Pontificio Collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae dei Legionari di Cristo, a Roma. Ed è la stessa congregazione religiosa a rendere noti i fatti che riguardano padre Oscar Turrion, che era stato sostituito ad agosto scorso da un nuovo Rettore proprio a causa, come ora si apprende, di questa sua situazione personale. "Come responsabili di istituzioni dedicate alla formazione dei candidati al sacerdozio, siamo consapevoli - sottolineano i Legionari - dell'impatto che l'esempio negativo di un formatore e di un Rettore ha su di loro e sui fedeli cristiani. Siamo profondamente rattristati che la recente storia della nostra Congregazione ha causato il calo del fervore di alcuni dei nostri membri. Siamo fermamente impegnati ad accompagnare i nostri fratelli in momenti di difficoltà. Allo stesso modo, ripetiamo il nostro impegno verso la via del rinnovamento".