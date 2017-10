Sampdoria: Viviano torna in campo

ROMA, 7 OTT - Di nuovo fra i pali per un tempo intero: a cinque mesi dalla ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro, Emiliano Viviano è tornato a difendere la porta della Sampdoria. Lo ha fatto nell'amichevole disputata questa mattina al Mugnaini di Bogliasco con la Carrarese, formazione che milita nel girone A di Serie C. Sfida terminata 0-0 e utile al tecnico Giampaolo per provare varie soluzioni, come i molti cambi hanno dimostrato. Quagliarella e compagni hanno tentato in tutti i modi di trafiggere i toscani, ma né l'attaccante napoletano in tre occasioni, né Caprari e Alvarez sono riusciti a superare il portiere ospite. Nota negativa l'infortunio occorso al centrocampista Capezzi, costretto ad uscire al 27' pt per un trauma contusivo alla caviglia destra.