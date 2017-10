Malore dopo sambuca a scuola, ricoverato

TORINO, 7 SET - Uno studente dell'Istituto statale 'Carlo Casalegno' di Leini è stato colto da malore ieri mattina a scuola dopo aver bevuto della sambuca durante la lezione. Il ragazzo, di 14 anni, ha versato il liquore in due bottigliette d'acqua e le ha portate in classe. Quando ha perso conoscenza, l'insegnante ha contattato i Carabinieri e il 118. Lo studente è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dov'è ancora ricoverato, per una "forte intossicazione da alcol". I militari stanno cercando di capire i motivi del gesto.