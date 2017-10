Mondiali: Torino fischia gli azzurri, Ventura 'meritati'

TORINO, 6 OTT - Sonori fischi da parte del pubblico dell'Olimpico di Torino al termine della partita che l'Italia ha pareggiato 1-1 con la Macedonia. "Per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo ce li siamo meritati", ha commentato il ct Gian Piero Ventura, "anche se in linea di principio la nazionale non andrebbe mai fischiata. Noi dovremmo aiutare il pubblico ad applaudirci, col gioco, e il pubblico dovrebbe sostenerci nei nomenti difficili".