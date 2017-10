Gasperini, Nazionali stancano ma utili

ROMA, 6 OTT - "Tanti convocati con le Nazionali? Un po' dispiace perché, dopo aver giocato tanto in pochi giorni, avevano bisogno di un po' di riposo e recupero, ma sono anche convinto che le Nazionali diano sempre grande spinta e grande adrenalina: è un'esperienza importante per tutti. Quando tornano magari sono un po' più stanchi, ma sicuramente più arricchiti". Gian Piero Gasperini va controcorrente, rispetto a tanti suoi colleghi, mettendo in risalto i benefici dell'esperienza con la maglia della Nazionale durante le soste dei campionati. "Un primo bilancio di queste partite in Europa League e in campionato? In Europa abbiamo preso sulla carta il girone più duro e difficile, però abbiamo fatto bene in queste due partite - aggiunge l'allenatore dell'Atalanta -. In campionato dobbiamo cercare di rimanere agganciati a questa classifica, per stare in una posizione dietro le grandi".