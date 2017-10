Nobel Pace: direttore Ican, Trump e Kim si fermino

ROMA, 6 OTT - Donald Trump e Kim Jong-un "devono fermarsi". E' l'appello del direttore dell'Ican, Beatrice Fihn, nel giorno in cui la sua organizzazione ha vinto il Nobel per la pace. Kim e Trump dovrebbero "sapere che le armi nucleari sono illegali", ha detto. E alla domanda se avesse un messaggio per il presidente americano ed il leader nordcoreano, ha risposto: "Le armi nucleari sono illegali, minacciare di usarle è illegale, svilupparle è illegale. Loro devono fermarsi". "L'elezione di Donald Trump ha spinto molte persone a preoccuparsi per il fatto che lui da solo possa autorizzare l'uso delle armi nucleari", ha detto Fihn.