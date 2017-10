Ius soli: Lupi, legge non passerà, non siamo d'accordo

MILANO, 06 OTT - "Lo ius soli non passerà semplicemente perché noi non siamo d'accordo che questa legge passi così come è. La cittadinanza è tema delicato e va tolto dalle tifoserie". Lo ha ribadito il coordinatore nazionale di Ap, Maurizio Lupi. "Al Pd abbiamo detto che volevamo delle correzioni sullo ius soli temperato. Smettiamola con queste pressioni che sono anche legittime, ma le priorità al Senato adesso sono altre". "Si scordino la fiducia - ha concluso - vogliamo fare una buona legge e non una legge a tutti i costi".