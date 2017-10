Coppe del mondo Italia esposte a Scutari

TIRANA, 6 OTT - Le quattro Coppe del mondo vinte dalla Nazionale italiana di calcio saranno esposte lunedì in Albania, nella città di Scutari, nel nord del Paese, dove il 9 ottobre si giocherà anche la partita di ritorno fra Albania-Italia, valida per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. L'esposizione '4 volte campioni del mondo', un'iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Tirana e della Figc, in collaborazione con la municipalità di Scutari, "punta a valorizzare la prima sfida ufficiale nella storia della Nazionale in Albania, nell'ottica di affermare i valori positivi dello sport e promuovere ulteriormente l'amicizia e le relazioni sportive tra il nostro Paese e l'Albania", precisa un comunicato dell'Ambasciata italiana. L'esposizione sarà aperta a tutti i tifosi di entrambe le Nazionali e, a ingresso libero, in linea con la filosofia della Figc che le Coppe appartengano a tutti. I partecipanti potranno offrire un contributo su base volontaria che verrà devoluto a un'associazione attiva nella provincia di Scutari.