Musica: il 1 dicembre esce The Rolling Stones - On air

ROMA, 6 OTT - Il 1 dicembre esce "The Rolling Stones - On Air", una selezione di registrazioni radiofoniche riconducibili agli anni formativi della rockband. Le canzoni in questione, otto delle quali mai registrate o pubblicate finora, provengono dalla messa in onda di storiche trasmissioni della BBC inglese come Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues e The Joe Loss Pop Show, tra il 1963 e il 1965. On Air sarà disponibile in Italia nei formati standard CD, Deluxe Edition doppio CD, Doppio vinile Deluxe 180 grammi. Data l'assiduità con cui negli anni '60 hanno frequentato gli studi della BBC, i Rolling Stones hanno cercato di offrire agli ascoltatori qualcosa di diverso a ogni occasione. Così, oltre ai brani mai apparsi prima, il progetto contiene 7 tracce che hanno debuttato in radio prima che sui solchi dei dischi ufficiali. Tra le 32 tracce anche Come On, primo estratto dall'album, il singolo di debutto della band e primo pezzo nella scaletta per il Saturday Club, presentato dal leggendario Brian Matthew. Altri momenti musicali significativi sono l'incalzante "Fannie Mae" (in origine registrata dal bluesman Buster Brown nel 1959), "Hi Heel Sneakers" di Tommy Tucker e "Cops And Robbers" di Bo Diddley. Se la raccolta di nuove registrazioni di master del passato "Blue & Lonesome", pubblicata un anno fa, vedeva gli Stones tornare alle proprie radici dopo oltre 50 anni di carriera, "On Air" rappresenta idealmente l'antologia "sorella", una raccolta di tesori selezionati e rimessi a nuovo con cura, che pone l'ascoltatore in prima linea al centro della "tempesta primordiale".(ANSA).