Riconosce uomo che tentò stupro,denuncia

RIMINI, 6 OTT - Dopo un anno, riconosce l'uomo che l'aveva aggredita tentando di violentarla e lo denuncia ai Carabinieri. La donna, una cittadina inglese di 56 anni, residente a Rimini da tempo, ieri ha presentato una denuncia particolareggiata dicendo di aver incontrato per caso lo stesso uomo che, nell'ottobre del 2016, ha tentato di violentarla in strada. Stando al racconto della vittima, una mattina di un anno fa, l'aggressore, un uomo di 35 anni circa, capelli scuri e pelle bianca, l'aveva avvicina per chiederle un'informazione, poi l'aveva tirata a sé palpeggiandola e tentando una violenza non riuscita solo grazie alla sua prontezza di spirito: urlando era riuscita a scappare. Ieri lo ha incrociato per caso: a bordo di un'auto l'ha affiancata come a chiederle un'informazione. Quando la donna l'ha visto bene in volto l'ha subito riconosciuto. Sentendosi scoperto, l'uomo le ha gettato l'acqua di una bottiglietta in faccia ed è scappato. L'inglese ha però potuto annotare alcuni numeri di targa della vettura.