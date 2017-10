Ucciso e gettato in tombino: fermo per 'figliastro'

PEDARA (CATANIA), 6 OTT - La Procura per i minorenni di Catania sta disponendo il fermo dei due sedicenni accusati dell'uccisione di Domenico Citelli, 71 anni, assassinato con un colpo di fucile alla testa a Pedara. Sono il 'figliastro' della vittima e un suo amico. Il reato contestato è di omicidio aggravato premeditato in concorso e occultamento di cadavere. Il delitto sarebbe dovuto ai forti contrasti tra Citelli e il giovane, che viveva con lui e che è il figlio della moglie dell' uomo, che da molto tempo era andata via di casa.