De Micheli visita 'Pasta di Camerino'

CAMERINO (MACERATA), 6 OTT - "Nel cuore di un territorio che sta provando a tornare alla normalità, l'esempio della famiglia Maccari che ha investito per ampliare lo stabilimento produttivo assumendo ulteriore personale è un segno di speranza e di fiducia". Così Paola De Micheli, commissario alla Ricostruzione, durante la visita nello stabilimento dell' azienda Entroterra spa che produce pasta all'uovo e di semola con il marchio 'La Pasta di Camerino'. Accolta dal fondatore Gaetano Maccari e dal direttore Federico Maccari, ha visitato la zona di produzione. "Al commissario abbiamo augurato buon lavoro - dice Gaetano Maccari - perché c'è ancora tanto da fare per far tornare alla normalità questo territorio così gravemente ferito". Presente all'incontro anche l'on. Irene Manzi. All'indomani della gravissima scossa di terremoto del 30 ottobre, l'azienda ha annunciato l'intenzione di raddoppiare lo stabilimento: la nuova struttura è stata inaugurata il 15 settembre.