Salvini a Benetton,sbaglia su referendum

PADOVA, 6 OTT - "L'autonomia aiuterà a finanziare quegli artigiani, quei commercianti e quegli imprenditori che lo Stato mendica da anni. Benetton sbaglia se non vota perché il principio dell'autonomia significa spendere meno e spendere meglio". Così Matteo Salvini ha replicato alle dichiarazioni del patron del gruppo di Ponzano che aveva definito "una stupidaggine" il referendum sull'autonomia per il Veneto. "A me - ha aggiunto Salvini - interessano i milioni di piccoli imprenditori che non hanno la fortuna e la forza di essere Benetton".