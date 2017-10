Monchi dirigente Roma più pagato

ROMA, 06 OTT - Ufficialmente assunto il 26 aprile 2017 ma stipendiato anche per tutto il 2016-17, anno in cui la Roma si è trovata ad avere ben tre direttori sportivi a libro paga. È il caso di Ramon Rodriguez Verdejo, detto Monchi, che dopo aver lasciato Siviglia ha sposato la causa giallorossa. Un matrimonio quello tra il dirigente spagnolo e la società di Trigoria che durerà a lungo visto che il ds ha sottoscritto un contratto valido fino 2020-21 con opzione per la stagione successiva. E la curiosità che emerge dalla relazione sulla remunerazione per l'esercizio chiuso al 30 giugno è legata proprio agli anni dell'accordo con la Roma: l'arrivo di Monchi infatti è stato annunciato ad aprile attraverso la firma di "un contratto di quattro anni con un'opzione per il quinto", ma in realtà nel documento si legge che Monchi "ha sottoscritto un contratto valido per le stagioni sportive 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21 con opzione per la stagione 2021-22". Insomma, cinque anni con opzione per un sesto.