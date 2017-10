Musica: Peter Cincotti, il mio album dei "sogni"

ROMA, 6 OTT - "L'album dei sogni". Nel senso letterale del termine. Perché Peter Cincotti, il cantautore newyorkese di origini italiane, il suo nuovo disco Long Way From Home (in uscita il 13 ottobre per Freddy Eggs Records/Artist Firts) l'ha proprio sognato. "Il sogno - racconta nella sua tappa romana di promozione - è stato una parte importante del processo creativo. Una buona metà delle canzoni nel disco le ho scritte e registrate appena sveglio, su suggestioni arrivate nella notte. In questo modo l'idea iniziale di ciò che volevo e il prodotto finale hanno di molto accorciato le distanze". Nell'album anche l'omaggio alle origini italiane, di cui si dice molto orgoglioso, con i brani "Palermo" e "Roman Skies". "Tra tutto il mio viaggiare nel mondo, le mie esperienze in Italia hanno particolarmente segnato questo lavoro in un modo che nessun altro Paese ha fatto", ha detto Cincotti che a dicembre sarà in Italia (Milano il 5, Firenze il 12, Roma il 13, Salerno il 14, Bari il 15).