Festa Roma: Alice nella città, arriva Orlando Bloom

ROMA, 6 OTT - Oltre alla già annunciata Dakota Fanning, anche Orlando Bloom sarà fra i protagonisti con una masterclass della 15/a edizione di Alice nella città, la sezione dedicata alle giovani generazioni della Festa del Cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre). L'attore inglese presenterà fra gli eventi speciali Romans dei fratelli Shammasian nel quale interpreta un giovane uomo che da bambino ha subito abusi da un prete pedofilo. Nessun film italiano fra i 12 titoli del concorso Young Adult, aperto dall'opera animata prodotta da Angelina Jolie The breadwinner di Nora Twomey, storia di una bambina cresciuta in Afghanistan sotto il regime talebano. Per i bambini più piccoli si va da Capitan Mutanda - Il film di David Soren (fuori concorso) a eventi speciali come il corto Frozen - Le avventure di Olaf di Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton e in post chiusura, l'8 novembre, due anteprime benefiche (per il progetto della Plaster school promosso da Every child is my child) di Paddington 2 diretto da Paul King.