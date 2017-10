Deraglio treno metro Milano, no feriti

MILANO, 6 OTT - Un treno della metropolitana è deragliato all'altezza delle fermate Udine e Cimiano, sulla linea Verde, a Milano. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto pochi minuti dopo le 12 e non ha provocato alcun ferito. Il treno è uscito dai binari ma non si è ribaltato. Secondo quanto appreso dalla Polizia la circolazione, interrotta fra Udine e Cascina Gobba, dovrebbe essere ripristinata in poche ore. L'Azienda trasporti - scusandosi con la clientela, ha precisato che il personale dell'Azienda "ha prontamente fatto scendere i passeggeri dal treno e li ha condotti all'uscita in sicurezza" e che "nel contempo i tecnici sono al lavoro per verificare gli impianti e il treno e ripristinare al più presto la circolazione". Nella tratta interrotta è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.