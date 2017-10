Ius soli: Salvini, sciopero? Pd si vergogni e buon appetito

MILANO, 6 OTT - "Buon appetito a tutti, vegani, carnivori, vegetariani... lo sciopero della fame lo faremo per difendere i diritti degli italiani senza diritti". Con queste parole il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha chiuso una diretta su Facebook. "Il Pd che si preoccupa dello ius soli si deve vergognare. Non vedo l'ora che andiate a casa e che ci facciate votare per riportare onestà ed efficienza in questo paese", ha aggiunto Salvini.