Marotta, il Napoli fa paura? Come sempre

ROMA, 6 OTT - "Il Napoli fa paura? Certo, come negli anni passati. Così come Inter, Roma, Milan...". Lo ha detto Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a margine della consegna del Premio nazionale letteratura del calcio "Antonio Ghirelli", la cui cerimonia si è tenuta al Circolo dei lettori di Torino. "Siamo in una fase interlocutoria e l'annata della Juventus è in linea con le precedenti", ha aggiunto il dirigente bianconero che poi ha risposto anche ad una domanda sul momento difficile del Milan: "Quando si cambia c'è un bonus di adattamento che è necessario concedere. Hanno fatto tanti investimenti, ma bisogna aspettare per dare una lettura migliore". Marotta, infine, si è detto speranzoso di annunciare presto il rinnovo dei contratti di Alex Sandro e Chiellini: "Sono in scadenza, stiamo analizzando le opzioni ma il rapporto con i calciatori è ottimo e definiremo i rinnovi, credo, senza problemi, perché la voglia da entrambe le parti è di continuare insieme".