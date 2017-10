Siria: ucciso anche il secondo ostaggio russo

MOSCA, 6 OTT - Entrambi gli ostaggi russi dell'Isis in Siria sarebbero morti. Lo fa sapere Viktor Vodolatskiy, vice presidente della commissione della Duma per Affari dei Connazionali. Stando al deputato, dopo aver registrato il video, poi diffuso sul web, ai due uomini, Roman Zabolotniy e Grigoriy Tsurkanu, è stato chiesto di registrare un altro messaggio in cui annunciavano l'ingresso nell'Isis. I due hanno rifiutato e per questo "sono stati uccisi", ha detto Vodolatskiy dicendosi "sicuro al 99%". Lo riporta Ria Novosti.