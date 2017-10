Salvini, no a polemiche per zero virgola

MILANO, 6 OTT - "Smettetela di litigare, almeno nel centrodestra. Basta polemiche, lo dico sia agli amici di Fratelli d'Italia che a quelli di Forza Italia". Lo ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini nel corso di una diretta su Facebook. "L'autonomia fa bene dal nord al sud - ha aggiunto - quindi non capisco queste polemiche per recuperare lo zero virgola alle elezioni che peraltro manco recuperate. Se qualcuno preferisce le polemiche personali, gliele lascio perché non mi appassionano".