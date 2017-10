Violenza sessuale, arrestati 2 nigeriani

FOGGIA, 6 OTT - Due nigeriani, Jeremiah Omomoh di 26 anni e Ahmed Shaban di 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia per violenza sessuale di gruppo ai danni di una connazionale. Entrambi erano domiciliati nella baraccopoli situata nell'area esterna del Cara di Borgo Mezzanone denominata 'ex pista'. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso il 3 ottobre scorso dal gip del tribunale di Foggia. Omomoh è stato rintracciato presso l'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone da personale della II Sezione Criminalità Diffusa, Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile; Shaban è stato rintracciato a Lecce con l'ausilio della Squadra Mobile del posto. I fatti risalgono al 4 settembre scorso quando una connazionale ventenne dei due arrestati è stata aggredita e violentata, e per le conseguenze costretta ad un ricovero in ospedale. E' stata la ragazza, ex prostituta, a denunciare la violenza.