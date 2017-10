Madre bimba morta tumore, l'hanno uccisa

AVERSA (CASERTA), 6 OTT - "Mia figlia è stata uccisa. Voglio giustizia e voglio che chi l'aveva in cura venga radiato dall'albo dei Medici". Lo ha detto Maria Ciervo, mamma di Asia Bosco, la bimba di Giugliano in Campania (Napoli), morta a 3 anni e mezzo, il 4 ottobre del 2014, per una diagnosi di tumore giunta troppo tardi. Oggi, nel Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), i genitori della piccola - assistiti dall'avvocato Libera Cesino e dalla criminologa Antonella Formicola - saranno ascoltati dai magistrati. Imputati nel processo sono Angelo Coronella, medico pediatra e neonatologo, e sua moglie, Ersilia Pignata. Quest'ultima, secondo l'accusa, esercitava la professione di pediatra malgrado fosse una maestra di musica. Sono accusati, tra l'altro, di omicidio colposo. Prima dell'udienza, all'esterno del Tribunale, è stato inscenato un corteo, aperto dallo striscione "Giustizia per Asia e per Patrizia": in testa al corteo i genitori di Asia e anche di Patrizia, un'altra bambina morta in circostanze analoghe.